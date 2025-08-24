Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30min, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa de Brasil. A partida acontece em São Januário, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Botafogo
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura, Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
BOTAFOGO: John; Vitinho, David Ricardo (Marçal), Barboza, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins (Montoro), Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Onde assistir à Vasco x Botafogo
A partida será transmitida ao vivo na televisão por Globo, SporTV e Premiere e no streaming pela Amazon Prime Vídeo.