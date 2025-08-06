Suposto plano para sequestrar o presidente Pedrinho, do Vasco, é investigado pela polícia

Pedrinho, presidente do Vasco. Matheus Lima / Vasco / Divulgação

Um possível plano para sequestrar Pedrinho, ex-jogador e atual presidente do Vasco, está sendo investigado pela Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O dirigente foi informado sobre a investigação, que começou após uma denúncia anônima, às vésperas do duelo com o CSA, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia Mais Copa do Brasil: onde assistir aos jogos de volta das oitavas de final

A informação foi dada primeiramente pelo ge.globo e confirmada pelo Estadão. Em nota, a Polícia Civil afirmou estar "apurando a veracidade da denúncia" e diz "estar seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo (Pedrinho)", para garantir a segurança ao presidente do Vasco.

Esta não é a primeira vez que o nome do dirigente está envolvido em casos criminais. Em novembro de 2024, Pedrinho denunciou ameaças vindas de torcedores vascaínos pelas redes sociais.

— Tenho certeza que vocês já sofreram isso. Se você sofreu uma ameaça, um xingamento agressivo... Me desculpa, você tem direito de fazer o que você quiser. Se você não fez, você que tá errado, não são as pessoas que estão certas. Se todos os presidentes passam por isso, errado é quem ofende — disse à época.

Já em julho deste ano, o presidente foi acusado de ter envolvimento com um episódio de agressão a um torcedor do clube. Krav Maroja alegou ter sido agredido por dirigentes do clube, após empate com o Independiente del Valle, pela Sul-Americana. Pedrinho negou o envolvimento, mas afirmou que o torcedor o ameaçou e expôs seu endereço pessoal.

— Eu só soube ontem também que ele nas redes sociais pediu linchamento, passou meu endereço — afirmou Pedrinho, em julho.

Nesta quinta-feira (7), o Vasco enfrenta o CSA, de Alagoas, em busca de uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de empate por 0 a 0 na ida, no Estádio Rei Pelé, o clube precisa apenas de uma vitória, por qualquer placar, para assegurar a vaga à próxima fase.