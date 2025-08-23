US Open: João Fonseca estreia nesta segunda-feira no Grand Slam; veja horário e onde assitir

João Fonseca é o melhor brasileiro no ranking da ATP, na 44ª posição. ADRIAN DENNIS / AFP

O brasileiro João Fonseca vai estrear no US Open na segunda-feira (25), o segundo dia de disputas da chave principal do último Grand Slam da temporada. O tenista de 19 anos deve entrar em quadra entre 13h30min e 14h (horário de Brasília).

Fonseca vai disputar a segunda partida da Grandstand, a terceira maior quadra do complexo de Flushing Meadows. O primeiro jogo do dia no local será entre a experiente checa Petra Kvitova e a francesa Diane Parry, a partir das 12h.

A estreia do brasileiro acontecerá logo na sequência, ao fim da primeira partida. Portanto, não há horário exato para o início do jogo.

Fonseca vai encarar o sérvio Miomir Kecmanovic. Será um confronto inédito no circuito. O brasileiro é o atual 44º do mundo, enquanto o futuro adversário é o 45º.

— Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinamos juntos, mas vai ser a primeira vez em que vou jogar contra ele. É um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um. Então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo — projeta Fonseca.

O brasileiro fará sua estreia na chave principal do US Open. No ano passado, foi eliminado ainda no qualifying, a fase preliminar. E, em 2023, brilhou ao se sagrar campeão da chave juvenil.

A partida deve ter transmissão da SporTV, ESPN e Disney+.

Bia Haddad na terça-feira

Com a definição da programação completa da segunda-feira, é certo que Beatriz Haddad Maia estreará na terça, último dia reservado para os jogos da primeira rodada.

Ela enfrentará a a britânica Sonay Kartal, 51ª do mundo, em horário ainda a ser definido. Bia é a atual 20ª do mundo, mas deve cair para o 22º posto na atualização do ranking nesta segunda-feira.