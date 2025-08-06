US Open anuncia maior premiação da história do tênis: R$ 27,3 milhões aos campeões

O US Open é o quarto Grand Slam da temporada. David Dow / Divulgação/USTA

O US Open vai premiar os tenistas que vão entrar em ação nas quadras na edição de 2025 do torneio com polpudas quantias. O evento será o primeiro a atingir a cifra de US$ 90 milhões (pouco mais de R$ 492 milhões) em remuneração total para os jogadores. Este valor supera o montante total de US$ 75 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões) oferecido em 2024, nesta que foi a maior bolsa da história do tênis até então.

Desta maneira, os campeões de simples masculino e feminino do torneio americano vão levar para casa o valor de US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 27,3 milhões). Isso representa um aumento de 39% levando em conta o valor concedido na edição de 2024, que foi de US$ 3,6 milhões (R$ 19 milhões).

A organização concentrou esforços para garantir aumentos percentuais de dois dígitos a partir de 2024 em todas as rodadas dos eventos para os jogadores. Além disso, elevou os prêmios em dinheiro para atletas que jogam na categoria de simples.

Essa estratégia ocorre após anos de foco na redistribuição para as rodadas iniciais e o Torneio Qualificatório, a fim de oferecer pagamentos significativos aos competidores.

As bolsas de duplas masculinas e femininas também aumentaram significativamente em um esforço para apoiar os jogadores que competem nesses campeonatos, um aumento de 23%. Pela primeira vez, as equipes vencedoras dos torneios de duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas ganharão US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro (R$ 5,4 milhões).

O prêmio em dinheiro dos torneios classificatórios masculino e feminino aumentará para um recorde de US$ 8 milhões (R$ 43,8 milhões) um aumento de 10% neste ano.