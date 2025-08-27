Esportes

Vexame 

Manchester United é eliminado da Copa da Liga Inglesa por clube da quarta divisão

Partida, válida pela terceira fase da competição, acabou com vitória do Grimsby Town no pênaltis por 12 a 11; Matheus Cunha falhou na cobrança

