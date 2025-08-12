UFC fará luta na Casa Branca no feriado de 4 de julho de 2026, afirma chefe da organização

Trump deseja luta do UFC na Casa Branca. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Para celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos, a Casa Branca sediará uma luta do UFC no feriado de 4 de julho de 2026. A confirmação do evento foi feita por Dana White, chefe da organização de artes marciais mistas, nesta terça-feira (12).

O presidente dos EUA, Donald Trump, havia dito em julho deste ano que gostaria de uma luta do UFC nos jardins da Casa Branca, com público de até 20 mil pessoas, para celebrar a data.

— Vai acontecer, com certeza. Pense nisso: no 250º aniversário dos Estados Unidos da América, o UFC estará no gramado sul da Casa Branca, ao vivo na CBS — disse White à AP.

Apenas o chefe do UFC se manifestou até o momento. Nem Trump ou a Casa Branca trataram do assunto de forma oficial.

Porém, a relação de White com o presidente dos EUA é próxima, com apoio ao republicano durante sua campanha presidencial.

Ele disse à AP que planeja viajar à capital, Washington D.C., em 28 de agosto para se encontrar com Trump e sua filha, Ivanka, para colocar a conversa em dia e discutir a logística do evento proposto para o Dia 4 de Julho do próximo ano na Casa Branca.