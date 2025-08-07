Tribunal do caso Maradona rejeita pedido da defesa para retirada de dois juízes

O novo tribunal para o julgamento de Diego Maradona na Argentina rejeitou nesta quarta-feira (6) o pedido da defesa para remover dois juízes, um dos quais descreveu o pedido como "dilatório", de acordo com uma decisão à qual a AFP teve acesso.

Os advogados de Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona acusado pela morte do astro do futebol, solicitaram na segunda-feira a retirada de dois dos três juízes do novo tribunal formado em julho para reiniciar o julgamento após a anulação do anterior.

A defesa solicitou a remoção dos dois juízes devido ao "temor real de que não sejam imparciais".

Os dois juízes rejeitaram o pedido nesta quarta-feira, com um deles afirmando em sua decisão que o pedido "evidencia um propósito meramente dilatório baseado em avaliações pessoais, conjecturas e especulações desprovidas de sentido jurídico".

Os advogados de Luque anunciaram que recorrerão da decisão em segunda instância, mas, enquanto isso, o caso pode prosseguir.

Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, de edema pulmonar enquanto se recuperava em casa de uma neurocirurgia recente.

Luque e outros sete membros da equipe médica do ídolo argentino podem pegar de 8 a 25 anos de prisão por homicídio doloso, acusação que implica que eles sabiam que suas ações poderiam levar à morte do paciente.

O julgamento anterior, que ocorreu de março a maio, foi anulado após o escândalo envolvendo um dos juízes por participar de um documentário clandestino sobre o julgamento.

A data de início do novo julgamento ainda é incerta.