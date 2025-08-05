Mahomes é o principal quarterback da NFL. ED ZURGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Falta um mês para o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, o segundo da história da NFL no Brasil. As equipes se enfrentam no dia 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

Candidatos a protagonistas deste duelo não faltam, pois são dois times qualificados. Os Chiefs venceram três títulos nos últimos cinco anos e devem brigar novamente por uma ida ao Super Bowl. Os Chargers passaram por mudanças na comissão técnica e devem estar mais fortes nesta temporada.

A expectativa pela partida é grande, por isso Zero Hora elencou quem são os principais jogadores de cada time que estarão no Brasil.

Os principais jogadores do jogo da NFL no Brasil

Patrick Mahomes

O quarterback dos Chiefs é o principal nome da NFL na atualidade. Os títulos recentes da franquia passam pelas mãos de Mahomes. A presença dele no Brasil mostra o quanto a Liga enxerga potencial no país.

Os mais de 48 mil fãs de futebol americano que devem lotar a Arena do Corinthians poderão dizer no futuro que viram presencialmente um dos maiores nomes da história da NFL.

Justin Herbert

Justin Herbert (D) é a esperança dos Chargers. NICK CAMMETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um dos quarterbacks mais talentosos da atual geração, mas que ainda não se provou em playoffs. Herbert é a esperança dos Chargers voltarem a brigar por coisas maiores.

Capaz de jogadas espetaculares, o quarterback terá no Brasil a oportunidade de mostrar que a temporada promete ser promissora para a franquia de Los Angeles.

Travis Kelce

Travis Kelce (E) é um dos melhores tight ends da história. ED ZURGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aos 35 anos, o tight end carrega o peso de ser um dos maiores nomes da sua posição. Ao lado de Mahomes, Kelce foi um dos responsáveis pelo sucesso recente dos Chiefs.

Além da capacidade dentro de campo, o jogador também carrega uma legião de fãs da sua namorada. O relacionamento com a cantora Taylor Swift trouxe novas torcedoras à NFL, e algumas delas certamente estarão acompanhando o jogo.

Ladd McConkey

As expectativas de bom desempenho de Herbert passam por McConkey, que fez uma boa temporada de estreia na Liga. O jovem recebedor de 23 anos já se provou um alvo confiável e deve crescer em sua segunda temporada como profissional.

Chris Jones

Principal nome da defesa dos Chiefs, Jones deve ter mais um ano sólido no meio da linha. Ele é responsável por neutralizar corridas e por pressionar o quarterback adversário. Em ambos os quesitos ele é um dos melhores da NFL.

Khalil Mack

Mack é um dos melhores apressadores de passe da NFL nos últimos anos. Ele recebeu um novo contrato, sendo valorizado pelos Chargers. Um jogador do nível de Mack tem capacidade de mudar partidas importantes com apenas uma jogada.

Xavier Worthy

O novato dos Chiefs que foi bem na temporada passada deve receber mais espaço neste ano. Worthy é bom recebendo passes e também em jogadas de corrida. Ágil e veloz, o wide receiver tem tudo para fazer uma dupla produtiva com Mahomes.

Rashawn Slater

Slater se tornou o jogador de linha ofensivo mais bem pago da NFL. Los Angeles Chargers / Reprodução / X

Uma posição pouco valorizada, porque praticamente não tem contato com a bola oval. Porém, Slater é importante para a proteção de Herbert. O left tackle faz os bloqueios do lado esquerdo da linha ofensiva e foi bastante valorizado por isso.