Toulouse x PSG pela Ligue 1: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Toulouse e PSG se enfrentam neste sábado (30), às 16h05min, pela terceira rodada do Campeonato Francês. O jogo ocorre no Estádio Municipal de Toulouse, a França.
Escalações para Toulouse x PSG
Toulouse: Restes; Sidibe, Canvot, Cresswell, McKenzie e Methalie; Casseres e Sauer; Donnum, Magri e Gboho. Técnico: Carles Martínez.
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Onde assistir a Toulouse x PSG
A partida será transmitida ao vivo na CazéTV e no Disney+.