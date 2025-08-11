Tottenham x PSG pela Supercopa da Uefa: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Tottenham e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 16h, pela Supercopa da Uefa. O jogo ocorre no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.
O jogo reúne o campeão da Europa League da temporada passada, que foi o Tottenham, e o vencedor da Champions League, o PSG.
Escalações para Tottenham x PSG
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr e Johnson; Richarlison. Técnico: Thomas Frank
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinho, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique
Arbitragem para Tottenham x PSG
Escala não divulgada.
Onde assistir a Tottenham x PSG
A partida será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max.