Tottenham e Bournemouth se enfrentam neste sábado (30), às 11h, pela terceira rodada da Premier League. O jogo ocorre no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.
Escalações para Tottenham x Bournemouth
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero e Djed Spence; Palhinha, Bentancur e Pape Sarr; Kudus, Brennan Johnson e Richarlison. Técnico: Thomas Frank
Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi e Truffert; Adams; Christie, Tarvernier, Brooks e Semenyo; Evanilson. Técnico: Adoni Iraola
Arbitragem para Tottenham x Bournemouth
Simon Hooper, auxiliado por Adrian Holmes e Simon Long. VAR: John Brooks.
Onde assistir a Tottenham x Bournemouth
A partida será transmitida ao vivo no ESPN e Disney+.