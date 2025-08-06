Tottenham se despede do sul-coreano Son após 10 anos e revela acerto com o Los Angeles FC

Uma parceria que parecia ser eterna chegou ao fim nesta semana. O atacante sul-coreano Heung-Min Son, de 33 anos, deixou o inglês Tottenham após 10 temporadas e vai defender as cores do norte-americano Los Angeles FC na próxima temporada.

"O Tottenham pode confirmar a transferência definitiva de Heung-Min Son para o LAFC. Sonny, de 33 anos, chegou ao Tottenham Hotspur há uma década - em agosto de 2015 - e desde então se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos do clube. O sul-coreano disputou 454 partidas pelo Lilywhite, marcando 173 gols, o quinto maior número da nossa história", revelou o clube inglês, antes mesmo de anuncio do time dos EUA.

Campeão da Liga Europa, o Tottenham abre a temporada oficial na quarta-feira, dia 13 de agosto, fazendo a final da Supercopa Europeia com o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, e gostaria de ter seu astro em campo. Mas a proposta americana foi alta, restando apenas os agradecimentos ao camisa 7.

"Sonny é um dos maiores jogadores a vestir a famosa camisa Lilywhite e tem sido uma alegria vê-lo jogar ao longo da última década. Ele não é apenas um jogador de futebol incrivelmente talentoso, mas também um ser humano incrível que tocou corações e inspirou pessoas em todo o clube e no mundo todo", reconheceu Daniel Levy, presidente do conselho do Tottenham.

"O triunfo da Liga Europa em Bilbao foi um momento verdadeiramente mágico na história do clube e Sonny levantando o troféu é uma lembrança perfeita e duradoura de sua fantástica década no Tottenham Hotspur", seguiu. "Sonny deu muito a este clube, dentro e fora de campo, e por isso somos eternamente gratos. Desejamos a ele tudo de bom para o futuro, e ele será sempre bem-vindo de volta como um membro querido e estimado da nossa família Spurs."

O jogador gravou um emocionante vídeo de despedida, repleto de sinceridade, gratidão e amor, dizendo que foi uma decisão das "mais difíceis" da carreira. "Bem, a todos os torcedores dos Spurs. Quero dizer que é uma decisão muito difícil deixar a família Spurs. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. E, como eu disse, não haverá para sempre. E eu dei tudo de mim. Sei que parece muito surpreendente. Sei que parece muito difícil. E, porque dei tudo de mim, sinto que preciso de um novo capítulo", afirmou, emocionado.

"Foi provavelmente uma das decisões mais difíceis que já tomei, então, por favor, não se decepcionem. Ficarei decepcionado por não vê-los em campo", continuou. "Eu sempre estarei nos seus livros de história. E os Spurs sempre estarão no meu coração e sempre estarão na minha família."