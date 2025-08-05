Torcida do Palmeiras ironiza em protesto e cobra Abel e time: 'Cabeça quente, faca nos dentes'

Um dia antes da decisão entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, um grupo de palmeirenses fez um protesto bem-humorado na Academia de Futebol. Foram levadas cestas com guloseimas como pipoca, leite em pó, e creme de avelã, e fotos dos jogadores e do técnico Abel Ferreira.

Também foram colocadas faixas em cobrança. "Cabeça quente, faca nos dentes", dizia uma das mensagens, em referência ao livro escrito pelo técnico, cujo título é "Cabeça fria, coração quente".

"Vamos tratar as crianças bem, do jeito que eles gostam", disse Paulo Serdan, presidente de honra da Mancha Alviverde, em vídeo publicado em seu Instagram. A ação não foi reivindicada pela organizada.

"Se faltar alguma coisa para vocês, para amanhã, para desempenhar, é só falar que nós mandamos", ironizou. Junto das fotos dos jogadores, havia a mensagem: "Falta algo para você?".