Torcida do Palmeiras estende nova faixa no Allianz em protesto à má fase: 'Acabou a paz'

Torcedores do Palmeiras penduraram, neste sábado, uma nova faixa de protesto em frente ao portão A do Allianz Parque. A mensagem diz: "Paciência é o c*****, acabou a paz"*, em referência a uma declaração da presidente Leila Pereira durante apresentação do lateral-direito Khellven, na última sexta-feira.

No anúncio do novo reforço, Leila pediu calma à torcida: "Tenham um pouco de paciência. Estamos em processo de reformulação e, às vezes, precisamos de um certo tempo para as coisas andarem como desejamos."

A presidente também saiu em defesa do técnico Abel Ferreira, alvo de críticas pela sequência de maus resultados e por posturas fora de campo que têm incomodado parte da torcida. O treinador foi vaiado e xingado durante a derrota para o Corinthians, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Não posso admitir as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isto é inadmissível, ainda mais um profissional como o nosso treinador: vencedor, profissional e competente", disse Leila. Ela reafirmou o desejo de manter Abel, cujo contrato termina no fim deste ano. "Tenho todo interesse de que o nosso treinador fique conosco até o fim de 2027. O quanto antes vamos renovar."

A nova faixa se soma a outras três colocadas após a eliminação no dérbi. Usando o famoso mantra de Abel, "cabeça fria, coração quente", torcedores ironizaram: "cabeça vazia, fralda cheia, time c...". Outra pede a saída do português: "Fora, Abel". A terceira critica a presidente e a diretoria: "Presidente inexistente, diretoria incompetente".

O clima de insatisfação já havia aparecido antes mesmo da decisão. Na ocasião, torcedores levaram cestas com guloseimas como pipoca, leite em pó e creme de avelã, além de fotos dos jogadores e do técnico. "Vamos tratar as crianças bem, do jeito que eles gostam", ironizou Paulo Serdan, presidente de honra da Mancha Alviverde, em vídeo no Instagram. "Se faltar alguma coisa para vocês, para amanhã, para desempenhar, é só falar que nós mandamos", completou. Nas fotos, uma mensagem provocava: "Falta algo para você?."