Torcedores do Santos cobram Neymar em invasão a CT: "Vocês tinham que tomar tapa na cara"; veja vídeo

A goleada histórica de 6 a 0 para o Vasco pelo Brasileirão segue repercutindo no Santos. Após a segunda-feira (18) de folga, jogadores e comissão técnica foram surpreendidos por uma invasão de membros de uma organizada do Peixe nesta terça, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, na Baixada Santista.

Dezenas de torcedores foram recebidos pelo diretor executivo de futebol Alexandre Mattos e o atacante Neymar, que viram o portão de acesso ao CT ser quebrado, rojões serem atirados e diversas ameaças.

— Vocês estão de brincadeira com a nossa cara! Isso aqui que está acontecendo aqui é pouco, é pouco — diz um dos membros da organizada, enquanto o craque escuta, impassível.

— Posso falar para vocês? Ah, já sei, é violência... Vocês tinham que tomar tapa na cara de mão aberta, essa que é a realidade —, prosseguiu o uniformizado.

O camisa 10 do Santos, em seguida, deu apenas uma breve resposta às cobranças por uma reação imediata do elenco após a goleada:

— Estamos tentando mudar as coisas —, disse o principal atleta alvinegro.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada para conter a desordem, mas, mesmo com o policiamento, os torcedores conseguiram acessar o local onde os jogadores param os carros.

Busca por técnico

Após a goleada para a equipe carioca, o Peixe demitiu o técnico Cléber Xavier. Matheus Bachi, auxiliar do antigo profissional, é quem comanda os treinos.