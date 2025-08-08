Tom Brady (E) e Deadpool (D) são destaques da Championship. Montagem com fotos de Todd Kirkland / AFP e Marvel Entertainment / Reprodução

Apesar de não ser a elite do futebol inglês, a Championship é um torneio que chama atenção pela competitividade e por histórias inusitadas. Na temporada 2025/2026, que começou no dia 8 de agosto, a segunda divisão da Inglaterra tem um astro da NFL e o Deadpool como personagens.

Ao todo são 24 equipes que disputam o torneio, sendo que apenas três serão promovidas para a Premier League — as duas primeiras colocadas de forma direta, enquanto os quatro seguintes disputam um playoff que premia um time.

Jogo do bilhão

O jogo de acesso é um dos mais chamativos do futebol europeu. Além de ser disputado em Wembley, a partida vale muito dinheiro. A equipe que vencer a final dos playoffs leva 220 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão), como foi o caso do Sunderland na temporada 2024/2025. Leeds e Burnley foram os dois primeiros colocados e subiram de divisão.

Na atual temporada, a Championship terá os três rebaixados da Premier League: Southampton, Ipsiwich Town e o Leicester — campeão inglês há 10 anos.

Vindos da terceira divisão, Charlton, Birmingham e Wrexham. Estes dois últimos geram muita atenção por assuntos fora dos gramados.

Tom Brady no Birmingham

Considerado o maior jogador da história da NFL — principal liga de futebol americano do mundo —, Tom Brady é sócio minoritário do Birmingham desde agosto de 2023.

Sete vezes campeão no seu esporte, o ex-quarterback é bem ativo no clube, com contato direto com a comissão técnica e jogador, dando consultas e opinando sobre o futuro do clube.

No primeiro ano, no entanto, o Birmingham caiu da Championship para a terceira divisão. Na League One, os donos do clube fizeram um alto investimento: 35,4 milhões de euros (R$ 225,3 milhões) em contratações, um valor chocante para a divisão.

O resultado foi positivo, pois o clube não teve dificuldades de subir, conquistando o título com 111 pontos, 19 a mais do que o segundo colocado, que foi o Wrexham.

Peaky Blinders

O time é homônimo à sua cidade natal, local em que se passa a série Peaky Blinders, produção mundialmente conhecida. Os integrantes da organização crimonosa torciam para o Birmingham, grande rival do Aston Villa — que atualmente está na Premier League.

Clube galês do Deadpool

Apesar de ser do País de Gales, o Wrexham disputa o futebol inglês. O clube tem uma história impressionante, com acessos consecutivos da quinta até a segunda divisão. Essa narrativa vem sendo contada na série "Bem-vindos ao Wrexham", do Disney+.

A história chama ainda mais atenção por conta dos donos do clube galês. Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham, em 2020, por 2 milhões de libras, equivalente a R$ 15 milhões na época.

Ponto turístico

A cidade onde está o time se tornou ponto turístico e ganhou espaço no último filme do Deadpool, que é estrelado por Reynolds.

O sonho é disputar a Premier League pela primeira vez. Para isso, as dificuldades devem ser maiores, principalmente financeiras. Os donos do Wrexham buscam novos investidores para reforçar o time.

Times que caem da Premier League recebem pagamentos que chegam a 49 milhões de libras (R$ 358,1 milhões). O Wrexham deve receber 10,7 milhões de libras (R$ 78,2 milhões) da liga.

O clube galês não disputa a Championship há 43 anos. No entanto, o investimento na última temporada já foi alto, cerca de 12 milhões de libras (R$ 87,7 milhões).