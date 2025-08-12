Esportes

Entrevista exclusiva
Notícia

Titular do Brasil, Cachopa fala sobre pressão por substituir lendas e projeta melhora do time: "É o que separa você de ir à final ou voltar para casa chorando"

Gaúcho de 29 anos falou sobre os planos da seleção de vôlei para o Mundial, avaliou o processo de renovação e falou sobre sua preparação física e mental para assumir a posição

Eduardo Castilhos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS