Cachopa assumiu a titularidade da seleção brasileira. VNL / Divulgação

Passa pelas mãos de Fernando Cachopa, 29 anos, o futuro da seleção brasileira de vôlei. Renovada, a equipe tricampeã olímpica conta com a liderança do levantador nascido em Caxias do Sul para o ciclo que se iniciou com a medalha de bronze na VNL em agosto.

O retorno ao pódio após três anos mostra que o jovem time está no caminho certo. O desafio, agora, é maior. O Campeonato Mundial, segunda principal competição do calendário da modalidade — só perde para os Jogos Olímpicos em importância — começa em 12 de setembro e será disputado nas Filipinas. A estreia da seleção será contra a China, em 14 de setembro.

Em conversa de mais de meia hora com Zero Hora, Cachopa projetou a participação do Brasil no Mundial, avaliou o processo de renovação da seleção e falou sobre sua preparação física e mental para substituir nomes históricos do esporte. Confira trechos.

Cachopa comemora o bronze na Liga das Nações. VNL / Divulgação

Qual a sua avaliação sobre o desempenho da equipe na VNL?

Fiquei muito orgulhoso do que a gente fez nesse primeiro campeonato. Não pelo resultado, mas pela maneira como a gente se comportou durante esses meses que estamos juntos, apesar de sermos um time novo. Não vi em nenhum momento ninguém fazendo corpo mole. Todo mundo tentou dar o máximo. Isso fez muita diferença. Terminamos com uma moral diferente do que quando começamos na VNL. Foi um crescimento grande.

Alguns tiveram a primeira experiência internacional.

Psicologicamente é difícil. Foi um bom resultado subir no pódio, mas eu fico mais orgulhoso do processo que a gente teve para ter esse resultado. Ganhamos e perdemos de times grandes, mas sempre tentamos impor o nosso estilo de jogo. Jogando com coragem, sabe? Lutando por cada ponto. É o ponto positivo que temos de levar mais em consideração nesse começo de ciclo.

Levantador elogiou postura da seleção na Liga das Nações. VNL / Divulgação

Em quais fundamentos vocês veem que tem margem de crescimento visando Los Angeles 2028?

Tem um fundamento que, de maneira geral, fizemos muito bem: saque. Melhoramos nosso esquema defensivo, de bloqueio e defesa. A gente pode melhorar muito no nosso ataque. Ainda tem margem para crescimento. Isso passa muito por mim e pelos atacantes. Todos já têm capacidade. Todo mundo já sabe atacar.

A recepção melhorou muito em relação aos anos anteriores.

Sim, com certeza. Em grande parte da VNL tivemos Honorato e o Maique ali, um do lado do outro. São muito bons passadores.

Ponteiro Honorato (D) e líbero Maike são destaques na recepção. VNL / Divulgação

O Maique foi eleito o melhor líbero da competição.

Isso. O (Lukas) Bergmann ainda está em um processo de crescimento no passe, mas dá muita tranquilidade para todos os nossos atacantes. No ataque, às vezes ficamos em situações de bloqueio um contra um, que são mais favoráveis para a gente, mas acabamos pecando. No fim das contas, fazer dois pontinhos a mais de ataque e contra-ataque por set pode decidir uma classificação. É o que separa você entrar em uma final, ganhar uma medalha ou voltar para casa chorando. A gente corre contra o relógio neste período antes do Mundial.

Seleção brasileira venceu a Argentina na Liga das Nações. VNL / Divulgação

Você é titular numa posição que já teve nomes como Maurício, Ricardinho e Bruninho. Como é a sua preparação mental para assumir essa responsabilidade?

É uma responsabilidade grande pela história que foi construída por esses nomes. Esses caras que tu citou, Ricardo, Maurício, Bruno, até o próprio Willian que estava até o ciclo do Rio, são excepcionais. Que construíram uma história muito bonita com a seleção. E numa época também em que a seleção venceu tudo. Fica um certo peso, essa expectativa do torcedor, do povo brasileiro de que a seleção tenha que desempenhar bem. E que não só tem de desempenhar bem, tem de vencer também. Mas sou um cara muito tranquilo quanto a essa questão. É mais um ruído externo. O que eu procuro fazer é treinar bem, me preparar, chegar bem para os jogos, estar positivo e transmitir isso para o time.

É uma responsabilidade de todo o grupo também.

No fim das contas, não consigo ir a lugar nenhum sozinho. De maneira geral, sou um cara muito tranquilo. Não fico pensando muito em talvez carregar um peso que não tenha que ser carregado. Até acho que existe mesmo essa pressão, mas eu procuro deixar ela de lado. Procuro focar no que acho que é importante: treinar bem, jogar bem, ajudar os caras que estão do meu lado. Esses ruídos externos que chegam de rede social, de TV, de rádio, de tudo que é lugar... são só ruídos. São opiniões das pessoas. Lógico, não tenho como interferir, mudar a cabeça das pessoas. Cabe a mim controlar o que vejo, o que escuto e o que penso também.

Cachopa falou sobre pressão de ser o novo titular da seleção. VNL / Divulgação

Sobre essa tranquilidade, você sempre me pareceu muito à vontade em quadra, conversando, brincando nas comemorações, independentemente do momento. Mas na seleção não era tanto assim. Agora parece que é mais o Cachopa que a gente via jogar na UCS, na seleção gaúcha, nas seleções brasileiras de base.

Cara, vou te dizer que não foi nem por causa da minha experiência na seleção (que essa mudança ocorreu). Foi mais por causa da minha última temporada no Monza. Foi a primeira vez na minha carreira que vivi uma situação em que tu ia no domingo para o jogo já com um sentimento meio amargo de que estava quase perdido. Passei um ano praticamente sem me divertir jogando vôlei. Parei para pensar muito sobre a maneira como estava vivendo o esporte.

É melhor jogar dessa forma mais leve.

Não faz sentido se tu entrar em campo e não for divertido, não for uma coisa prazerosa. Essa maneira que estou jogando agora é a que eu sempre quis jogar, sabe? Que sempre quis viver o vôlei. É intenso, mas divertido. Quando ganha, explode de felicidade. Quando perde, é importante tu sentir a tristeza. Tem de ser uma coisa prazerosa. Tem de ser uma coisa que te faça querer estar ali. Essa última temporada que vivi, praticamente o ano inteiro lutando contra o rebaixamento, me ensinou isso. Não vale a pena ir para quadra para ficar maluco da cabeça, para ir e ficar com um sentimento ruim. No fim das contas, é um jogo, velho. É para brincar, se divertir, não para ser levado como uma coisa pesada.

Seleção brasileira estreia contra a China no Mundial. VNL / Divulgação

Qual é a sua expectativa para o Mundial?

A gente conseguiu fazer muito bons jogos na VNL. No nível que a gente não atuava há, sei lá, quatro, cinco anos. Foi uma luz, uma melhora em certos aspectos. Mas tenho de ser realista. Outros países estão na nossa frente ainda: Itália, Polônia e França. O objetivo é buscar uma medalha. Seria sensacional chegar a uma final, mas um pódio já seria é um grande feito para começar esse ciclo aí.

Em 2022, na última edição, o Brasil perdeu a final justamente para Polônia, algoz também na semi da VNL. Qual que é a tua perspectiva para enfrentar esse time?

O jogo mais equilibrado da Polônia na fase final foi contra a gente. Na final, contra a Itália, foi um passeio.

Fernando Cachopa durante a VNL. VNL / Divulgação

Não fala muito alto, se não os caras vão te pegar aí na Itália.

É, é, é. Verdade. Isso aí tu tem que cortar, cara (risos). Como tu falou, a gente precisa jogar num nível muito alto e ser consistente. Esse é o grande desafio. Durante a partida é impossível ter altos e baixos. O negócio é que os baixos têm de ser no menor tempo possível.

Redução de dano.

Exato, exato. Porque o time dos caras é muito bom. Eles têm pelo menos dois times que podem botar em quadra que vão brigar com todo mundo. Vão jogar num nível muito alto. Essa é a nossa busca. A gente tem de jogar em um nível como no primeiro set da semifinal, que acabou 26 a 24, durante toda a partida. É muito difícil porque tu começa a ficar cansado. Vai Leon no saque, faz cinco saques seguidos a 150 km/h... Têm coisas que vão te minando. E aí vai ser decidido no detalhe, uma diferença de dois pontinhos para lá ou para cá.

Seleção brasileira comemorou o bronze na VNL. VNL / Divulgação

Qual é o teu principal objetivo como atleta?

Quero uma medalha olímpica. Que eu ainda não tenho, já disputei duas olimpíadas.

Escapou em Paris na decisão de terceiro, na derrota para a Argentina.

Sim. É um objetivo que tenho comigo mesmo. O maior compromisso é poder chegar em uma Olimpíada e disputando uma medalha.

Como você acha que a seleção vai chegar daqui a três anos em Los Angeles?

Como uma equipe muito mais madura. Muito pelo fato de que a molecada que começou a entrar agora na seleção já está indo jogar fora. Já tem Darlan (23 anos), Bergmann (21), Arthur Bento (21), indo para Itália para jogar num nível mais alto. Vão melhorar muito. Será uma seleção muito mais madura tecnicamente, mais evoluída fisicamente. Mais pronta para brigar por títulos do que a que a gente tem agora.

Nova geração da seleção: Maique, Darlan e Cachopa. VNL / Divulgação

O que tu notou de diferença para tua posição, principalmente, nessa troca de Brasil para Itália?

O maior baque que tive quando cheguei aqui foi logo em treinamento. Meio que tive um choque quando vi os caras treinando. Falei: "Se eu não der um gás todo o dia aqui, não vou ter como jogar nesse nível". É muita pancadaria. O nível físico é um pouco mais alto. Tem mais volume de jogo, defesa, muito rally. É um jogo mais estudado. Parece um jogo de xadrez, sabe? As equipes estudam mais para atacar os pontos falhos do adversário.

Com força no saque, a recepção quebra mais. Isso influencia em quanto o levantador tem de correr.

Exatamente. É bom que é mais desafiador. Tu estar jogando sempre com passe B e C. Como crescimento pessoal, é ser importante também. Apesar de ter que correr que nem um louco, né. Arrisco dizer que 50, 60% do jogo aqui fora tu acaba trabalhando com passe quebrado.

Cachopa mergulha para salvar bola. VNL / Divulgação

Você vai para o Milão depois de três anos no Monza. O que esperar no novo time?

Fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essa troca. Os planos do Monza já não batiam mais com os meus. Sempre foi um clube que fez times competitivos, que buscava playoff. Só que na última temporada não montaram um time tão competitivo. No momento que vivo, não faz sentido eu ficar num time que não está querendo brigar por alguma coisa. E Milão tem feito sempre final de Campeonato Italiano, tem jogado campeonatos europeus também. É um projeto que almeja título. Para o meu crescimento é importante. Ainda não fiz 30 anos, então ainda tenho coisa para aprender, né?

Cachopa sonha com medalha em Olimpíada. VNL / Divulgação

Quem é

Fernando Kreling (Cachopa)

13/1/1996 - 29 anos

1m85cm

Caxias do Sul

Clubes: UCS (base), Sada Cruzeiro, Monza, Milano

Principais títulos

Liga das Nações

Tricampeão mundial de clubes

Pentacampeão da Superliga

Tetracampeão da Supercopa

Pentacampeão da Copa do Brasil

Seleção não vence a competição desde 2010. AFP / Filippo MONTEFORTE

A competição

A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.

Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 28 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com seis títulos, seguida por Itália (4) e Brasil (3). A seleção venceu o torneio pela última vez em 2010.

Grupo do Brasil (H) e calendário

Domingo - 14/9

10h - Brasil x China

Segunda-feira - 15/9

23h - Brasil x República Tcheca

Quarta-feira - 17/9

23h - Brasil x Sérvia

Oitavas de final

20/9 a 23/9

Quartas de final

24/9 e 25/9

Semifinal

27/9

Disputa pelo bronze e final