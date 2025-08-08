Tite entra na mira de clube da Turquia, diz site

O treinador tem passagens vitoriosas por Grêmio, Inter e Corinthians. André Ávila / Agencia RBS

Livre no mercado, Tite despertou interesse do Besiktas, da Turquia. Segundo informações do portal Uol, o time turco já iniciou conversas com o estafe do treinador brasileiro.

O interesse acontece em um momento de pressão sobre o atual comandante do Besiktas, Solskjaer, após eliminação na fase preliminar da Europa League. Agora, a equipe briga por uma vaga na Conference League, às vésperas da estreia do campeonato nacional.

Além da Seleção Brasileira, as únicas experiências internacionais de Tite foram nos Emirados Árabes. Ele teve duas passagens rápidas pelo país: em 2007, comandou o Al Ain em seis partidas, e em 2010/11, esteve à frente do Al Wahda por apenas três jogos.

O treinador tem passagens vitoriosas por Grêmio, Inter e Corinthians.

Negociações frustradas

No mercado desde que deixou o Flamengo, ainda no ano passado, Tite chegou a ter conversas com o Grêmio para a temporada de 2025. Porém, o negócio não avançou.

Em abril, em meio a negociações com o Corinthians, anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física. À época, Santos, Porto e Al-Hilal também chegaram a sondar o treinador.