Timothy Weah é emprestado ao Olympique de Marselha pela Juventus

O atacante americano Timothy Weah, da Juventus, foi anunciado pelo Olympique de Marselha nesta quarta-feira (6) em uma contratação por empréstimo com opção de compra.

Segundo informações de vários veículos de imprensa, o Olympique pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) para ter o jogador até o final da temporada, com a opção de compra fixada em 14 milhões de euros (R$ 89 milhões).

Timothy Weah, filho de George Weah, único africano a receber a Bola de Ouro e ex-presidente da Libéria, está na Juventus desde 2023.

Nascido em Nova York no ano 2000, Timothy começou aos 14 anos nas categorias de base do Paris Saint-Germain, clube com o qual assinou seu primeiro contrato profissional, em 2017.

Duas temporadas depois, jogou por empréstimo no Celtic, da Escócia, até ser contratado pelo Lille, onde foi campeão francês em 2021.