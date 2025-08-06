Time do Canadá anuncia a contratação do atacante Thomas Müller, ex-Bayern

Müller com a camisa do Vancouver. @WhitecapsFC / Divulgação

O veterano atacante Thomas Müller trocou a Europa pelo futebol canadense. Após não ter o contrato renovado com o Bayern de Munique, o jogador de 35 anos foi anunciado nesta quarta-feira (6) pelo Vancouver Whitecaps.

A mudança de ares marca um novo ciclo para o atleta alemão. Ele assinou contrato com o novo clube até dezembro com opção de renovação até o final da temporada de 2026.

No site oficial de sua "nova casa", o jogador aparece em uma imagem com a camisa do novo clube mandando beijos para a torcida. O registro ilustra ainda as principais conquistas por meio dos troféus conquistados ao longo da carreira e o número de partidas e gols registrados nesta trajetória.

— Estou ansioso para vir a Vancouver e ajudar este time a ganhar um campeonato. Ouvi falar muito bem da cidade e estou vindo para vencer. Tive ótimas conversas com Axel Schuster (diretor executivo) e agora mal posso esperar para jogar diante desta torcida— afirmou Müller.

Müller ingressa no Whitecaps após uma gloriosa trajetória no Bayern de Munique, seu único clube até então. Entre os títulos mais importantes pelo clube alemão, ele ganhou duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 13 campeonatos nacionais. Pela seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Satisfeito com a aquisição, Schuster comentou sobre o novo reforço.