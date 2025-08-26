Time de ex-atacante do Grêmio conquista vaga histórica na Liga dos Campeões

No elenco cazaque, Ricardinho, ex-atacante do Grêmio, é o centroavante titular. @f.c.kairat / Instagram / Divulgação

A terça-feira (26) foi histórica para o Kairat, equipe do Cazaquistão. Após empatar sem gols no tempo regulamentar, eliminou o tradicional Celtic-ESC nos pênaltis e alcançou a fase principal da Liga dos Campeões da Europa 2025/26. No elenco cazaque, Ricardinho, ex-atacante do Grêmio, é o centroavante titular.

Para alcançar a fase de liga, o Kairat precisou passar por quatro confrontos preliminares. Olimpija Ljublana, da Eslovênia, KuPS, da Finlândia, e Slovan Bratislava, da Eslováquia, ficaram pelo caminho. Contra o time eslovaco, Ricardinho converteu a sua cobrança nas penalidades para ajudar na classificação. Diante do Celtic, no último estágio antes da fase de grupos, os dois empates por 0 a 0 levaram a definição também aos pênaltis.

O time da cidade de Almaty é segundo clube cazaque a chegar na fase final da UCL. O primeiro foi o Astana, na temporada 2015/16.

Ricardinho chegou ao Cazaquistão em 2025, após um "mochilão" por Ásia e Europa. Desde que se desvinculou do Grêmio, vestiu as camisas de Levski Sofia, da Bulgária, Viktoria Plzen, da República Tcheca, e Maccabi Haifa, de Israel.

Passagem pelo Grêmio

Ricardinho encerrou o período de formação no Grêmio, vindo do São Paulo. No ano seguinte, aos 19 anos, foi alçado ao time profissional e logo respondeu com gols. Em determinado momento da temporada, havia balançado as redes em todas as competições possíveis com a camisa tricolor: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Libertadores (fase preliminar).