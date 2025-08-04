Thiago Silva sofre lesão na coxa e desfalca o Fluminense por quatro semanas

O Fluminense terá um desfalque de peso no confronto decisivo desta quarta-feira, com o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após deixar o campo no fim da vitória sobre o Grêmio, no último sábado, Thiago Silva teve diagnosticada uma lesão grau dois na parte posterior da coxa direita e não terá condições de jogo. A previsão é de que o zagueiro retorne aos treinos em campo apenas dentro de quatro semanas, o que o tira também de boa parte da sequência do mês de agosto.

A lesão foi confirmada após exames realizados no domingo. O defensor havia sinalizado o desconforto ainda durante a reta final da partida com o Grêmio, no Maracanã, e foi substituído por precaução. O diagnóstico, no entanto, frustra os planos da comissão técnica de mantê-lo como peça-chave da retaguarda tricolor na competição mata-mata.

Com a ausência do camisa 3, o técnico Renato Gaúcho deve formar a zaga titular com Manoel e Freytes no duelo com o Internacional, no Maracanã. Thiago Santos surge como alternativa, mas começa como opção no banco. Ignácio, que poderia entrar na briga por uma vaga, também está fora por lesão - sofre de um problema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, igualmente de grau dois, e só deve retornar em até seis semanas.

Apesar dos desfalques no setor defensivo, o Fluminense chega em vantagem para a partida de volta. A vitória por 2 a 1 no Beira-Rio permite ao time carioca avançar com qualquer empate. Caso o Internacional vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.