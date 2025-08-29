Telles mira protagonismo do Pelotas na Copa FGF

Alessandro Telles foi o comandante do Pelotas na reta final do Gauchão 2025. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Pelotas, Alessandro Telles, deixou claro que vai buscar montar um time que seja protagonista em campo. Na apresentação do elenco para a Copa FGF, na quarta-feira (27), o treinador reforçou que o Áureo-Cerúleo terá uma postura ofensiva, mas sem abrir mão do equilíbrio defensivo.

– Eu gosto de jogar, eu gosto de propor, mas, logicamente, eu gosto do equilíbrio. No futebol, você tem que propor quando você tem a bola. Quando você não tem a bola, você tem que marcar e marcar forte. É a maneira que eu penso no futebol, que eu vejo no futebol. E é o que a gente vai implantar aqui – afirma o treinador.

Na Boca do Lobo desde a reta final do Gauchão, Telles já confirmou sua preferência por equipes ofensivas. Em seus últimos trabalhos, tanto no Lobo quanto no São Luiz, em 2024, utilizava o esquema 4-2-3-1, com dois volantes, um meia articulador, dois extremos e um centroavante.

No primeiro semestre, Matheus Silva e Venício abriam o meio de campo, ao lado de Cesinha, o camisa 10 áureo-cerúleo. Na frente, Léo Ferraz e Ruster eram os jogadores mais abertos e Harley era a referência no ataque.

Para Telles, a principal diferença agora será o tempo de treinamento. Quando assumiu o Lobo no Gauchão, foram sete jogos em 28 dias, média de uma partida a cada quatro dias.

– Eles já iniciam a temporada sabendo aquilo que vão fazer, não tendo o que trocar [...] com jogo quarta-domingo, às vezes a minha parte, a parte técnica, eram 15 a 20 minutos. Então você não consegue mudar o estímulo e isso é muito pouco tempo. Agora temos tempo – explica.

No momento, o Pelotas tem 16 jogadores anunciados, mas espera formar um elenco com 24 jogadores de linha e três goleiros. Não está descartada a contratação de novos reforços pontuais, porém o clube pretende completar o elenco com jogadores das categorias de base.

A tendência é que os jogadores que se destaquem no Gauchão Série A2 sub-20 tenham mais chances no elenco profissional. Antônio Freitas, treinador da categoria, deve inclusive participar dos treinos do time principal para indicar os jogadores que mais se encaixam no perfil da equipe.

No caso de conflito entre as datas das partidas da Série A2 sub-20 e da Copinha, o Pelotas terá que escolher qual será a prioridade para o elenco.

– Nós queremos os atletas com a gente, mas nós não podemos tirar esses atletas da competição. Então isso vai ser muito bem conversado – destaca Telles.

Copa FGF terá clássico pelotense em novembro

A disputa da Copinha começará em 17 de setembro e seguirá até o dia 14 de dezembro. Além do Pelotas, participam Gaúcho, São José, Aimoré, Juventude, Esportivo, Brasil-Pel e São Gabriel. O clássico Bra-Pel da primeira fase será realizado em 5 de novembro, no Bento Freitas.

Na primeira etapa, os clubes jogam em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais, enquanto os outros quatro disputam vaga em mata-mata. As fases decisivas serão em jogos de ida e volta.

Tabela do Pelotas na Copa FGF:

1ª rodada | 17/09 - Aimoré x Pelotas

2ª rodada | 24/09 - Pelotas x Internacional

3ª rodada | 01/10 - São José x Pelotas

4ª rodada | Folga

5ª rodada | 15/10 - Pelotas x Esportivo

6ª rodada | 22/10 - Gaúcho x Pelotas

7ª rodada | 29/10 - Pelotas x Juventude

8ª rodada | 05/11 - Brasil-Pel x Pelotas