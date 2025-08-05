Técnico Régis Le Bris renova contrato com Sunderland

O técnico Régis Le Bris renovou seu contrato com o Sunderland por um "longo prazo", depois de ter levado a equipe inglesa de volta à Premier League no final da temporada passada, anunciou o clube nesta segunda-feira (4).

Vindo do Lorient em 2024, o francês de 49 anos conseguiu, em sua primeira temporada como treinador, conduzir os 'Black Cats' à primeira divisão do futebol inglês pela primeira vez desde 2017, após terem sido rebaixados para a terceira divisão (2018-2022).

O clube do nordeste da Inglaterra venceu o Sheffield United (2 a 1) na final do jogo de promoção no final de maio, após terminar em quarto lugar na temporada regular da Championship (segunda divisão inglesa).

"A conexão que tenho com a diretoria, os jogadores e a torcida é perfeitamente natural, e compartilhamos ótimos momentos juntos. A ambição coletiva é palpável e há um desejo de nos tornarmos mais fortes", enfatizou Le Bris, citado no site do clube.

Antecipando sua chegada à Premier League, o Sunderland contratou vários jogadores importantes, incluindo o suíço Granit Xhaka e o meio-campista francês Enzo Le Fée.