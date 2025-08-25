Djokovic reforçou admiração pelo tenista brasileiro. FABRICE COFFRINI / AFP

A admiração de Novak Djokovic por João Fonseca não é novidade. Nos últimos dias, durante a disputa do US Open, último Grand Slam da temporada, o sérvio falou mais uma vez sobre o brasileiro.

Em um dos conteúdos publicados pela página do evento no Instagram, o carioca de 18 anos fez a pergunta "Quais seus planos após se aposentar?" para Djokovic, que prontamente respondeu:

— Meu plano após me aposentar do tênis é ser o treinador do (João) Fonseca. Serei muito caro para ele, então esteja preparado — disse em tom de brincadeira.