O jogador da NFL Travis Kelce anunciou noivado com a cantora Taylor Swift, nesta terça-feira (26). Nas redes sociais, os dois divulgaram que estão noivos e vão se casar.

Na publicação, eles escreveram: "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar". A cantora já afirmou que, caso não tivesse seguido carreira na música, gostaria de lecionar inglês.

A relação dos dois começou em 2023, ano em que Kelce falou publicamente sobre a admiração que sentia pela cantora no podcast New Heights, que ele apresenta ao lado do seu irmão, Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles.

O romance teve início e Taylor Swift passou a frequentar a maioria dos jogos do Kansas City Chiefs, equipe do jogador na NFL. Ela inclusive esteve presente nos dois últimos Super Bowls, torcendo pelo tight end.

Taylor se tornou uma espécie de amuleto da franquia. Além disso, o jogador também se fez presente em diversos shows da artista pelo mundo — inclusive na Argentina.

A expectativa, agora, é que a cantora acompanhe Travis no jogo da NFL no Brasil. O Kansas City Chiefs enfrenta o Los Angeles Chargers no país em 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

