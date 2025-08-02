Tatiane Raquel da Silva mantém hegemonia e vence 3.000 metros com obstáculos do Troféu Brasil pelo 11º ano seguido

Tatiane correu com tranquilidade para ganhar seu 11º título seguido. Osvaldo F. / Divulgação/CBAt

Uma marca expressiva e histórica. A paranaense Tatiane Raquel da Silva conquistou nesta sexta-feira (1º) seu 12º título, o 11º consecutivo, da prova dos 3.000 metros com obstáculos do Troféu Brasil de Atletismo, que está sendo disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A atleta de 35 anos, a atleta do Pinheiros (SP), venceu a distância, com o tempo de 9min58seg62, confirmando a hegemonia que começou em 2015. A segunda colocada foi Simone Ponte Ferraz, da Associação Prática de Atletismo/Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, de Jaraguá do Sul (SC), com 10min37seg63, seguida por Mirelle Leite da Silva, do Pinheiros, com 10min49seg07.

Leia Mais Eliane Martins é eneacampeã do salto em distância do Troféu Brasil de Atletismo

— É difícil quando não tem muita disputa, e o corpo, querendo ou não, não fica naquela adrenalina, por mais que você queira fazer uma marca melhor. Mas eu estou muito satisfeita de manter essa hegemonia de tanto tempo, em uma prova que é tão difícil, e com 35 anos. Mas estou tentando me superar, e eu quero mais, estou na briga para ir ao Mundial de Tóquio — afirmou Tatiane, que esteve presente nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos e que é a recordista brasileira e sul-americana da prova desde 2022, com o tempo de 9min24seg38.

Walace Caldas fatura prova masculina

Na disputa masculina, o título foi para Walace Caldas, da Associação Prática de Atletismo/Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, de Jaraguá do Sul (SC), que foi o melhor entre as duas baterias com 8min50seg90.

O pódio ainda teve Gleison da Silva Santos (Praia Clube-MG), com 8min54seg59, e Mateus Leandro de Alencar (Aeasa-CE), com 8min57seg35, que garantiram prata e bronze, respectivamente.

Leia Mais Campeões do Troféu Brasil, Caio Bonfim e Viviane Lyra assumem liderança do ranking mundial dos 20 mil metros da marcha atlética

Dois atletas da Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS participaram da disputa. Lucas Radtke foi o 16º colocado com a marca de 9min59seg05, enquanto Henrique Schommer não completou o percurso.

Valdileia Martins vence no salto em altura

Finalista olímpica do salto em altura, após ter igualado o recorde brasileiro mais longevo do atletismo brasileiro (1m92cm), Valdileia Martins (Orcampi-SP) levou o ouro com a marca de 1m86cm.

Leia Mais Erik Cardoso quebra recorde brasileiro e sul-americanos dos 100 metros

As medalhas de prata e bronze foram para Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP), com 1m83cm, e Maria Eduarda de Oliveira (Barra Bonita-SP), com 1m80cm. Maria Eduarda da Cunha, do Instituto Educacional de Novo Hamburgo (RS) não conseguiu marca.

Outros resultados:

400 metros rasos feminino:

Ouro : Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 51seg95

Prata: Anny de Bassi (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) - 52sg59

Bronze: Jainy Barreto (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 52seg73

400 metros rasos masculino:

Tiago Lemes da Silva comemora vitória nos 400 metros Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Ouro: Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-MG) - 45seg12

Prata: Matheus Lima (Pinheiros-SP) - 45seg22

Bronze: Lucas Vilar (Sesi-SP) - 45seg48

100 metros com barreiras feminino:

Ouro: Ketiley Batista (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba-SP) - 13seg07

Prata: Lys Rodrigues da Silva (Corville-SC) - 13seg35

Bronze: Adelly Oliveira Brito (PRaia Clube-MG) - 13seg38

Lançamento do disco feminino:

Ouro: Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 63m70cm

Prata: Andressa de Morais (Pinheiros-SP) - 63m32cm

Bronze: Fernanda Borges Martins (Associação Atletismo de Blumenau-SC) - 57m38cm