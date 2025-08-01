Takahashi cai ao lado de Calderano nas quartas do WTT de Foz do Iguaçu, mas avança em simples

Uma semana após celebrarem o primeiro título juntos, no WTT de Buenos Aires, Hugo Calderano e Bruno Takahashi não repetiram a grande atuação da Argentina e acabaram caindo nas quartas de final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, ao perderem batalha conta dupla asiática, depois de liderarem o placar por duas vezes. Sem tempo a perder, a namorada do terceiro melhor mesa-tenista do planeta se garantiu com grande triunfo em simples.

A competição no Brasil recebe um maior número de estrelas do tênis de mesa e era uma boa prova para a dupla verde e amarela mostrar sua força. Mas Calderano acabou cometendo muitos erros no quinto e decisivo set e o Brasil acabou eliminado.

Melhor para a parceria entre o sul-coreano Oh Junsung e a japonesa Miyu Nagasaki, que se garantiram nas semifinais com 7/11, 11/5, 9/11, 13/11 e 11/6. Calderano vinha do título com Bruna diante dos indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, no sábado passado.

Apesar da queda em duplas mistas, o terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa ainda estará em ação no WTT Star de Foz do Iguaçu. Nesta sexta-feira à noite, Calderano estreia em simples diante de Wim Verdonschot, da Alemanha.