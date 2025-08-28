Pelas mãos de Kaká e Ibrahimovic, duas lendas do futebol, os clubes que disputam a Champions League 2025/2026 foram sendo sorteados, nesta quinta-feira (28), em Mônaco. O restante do trabalho foi da inteligência artificial, que moldou a tabela de cada uma das 36 equipes que disputarão a fase de liga.
A partir do dia 16 de setembro começa a disputa da principal competição europeia. Cada clube vai disputar oito partidas. Ao fim da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam de forma direta às oitavas de final.
Os times da nona a 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas. Do 25º lugar para baixo, todos serão eliminados. A final está marcada para o dia 30 de maio, um sábado, às 13h (horário de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.
Veja a tabela de cada equipe na fase de liga
Pote 1
Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)
Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)
Real Madrid: Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
Inter de Milão: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
Borussia Dortmund: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora)
Liverpool: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa)e Galatasaray (fora)
Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora)
Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)
Manchester City: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora)
Pote 2
Bayer Leverkusen: PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora)
Arsenal: Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
Club Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
Eintracht Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
Juventus: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora)
Atlético de Madrid: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora)
Villarreal: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora)
Pote 3
Olympique de Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
Tottenham: Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora)
Bodo/Glimt: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora)
Sporting: PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
Olympiacos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora)
Ajax: Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Gimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora)
PSV: Bayern de Munqiue (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madird (casa), Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora)
Napoli: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora)
Pote 4
Athletic Bilbao: PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora)
Monaco: Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora)
Galatasaray: Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora)
Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
Union Saint-Gilloise: Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora)
Pafos: Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)
Copenhague: Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora)
Kairat: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa), Copenhague (fora)
Calendário da competição
- 1ª rodada - 16 a 18 de setembro de 2025
- 2ª rodada - 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
- 3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025
- 4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025
- 5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025
- 6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025
- 7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026
- 8ª rodada - 28 de janeiro de 2026
- Playoffs das oitavas (ida e volta): 17 e 24 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final (ida e volta): 10 e 17 de março de 2026
- Quartas de final (ida e volta): 7 e 14 de abril de 2026
- Semifinais (ida e volta): 28 de abril e 5 de maio de 2026
- Final (jogo único): 30 de maio de 2026