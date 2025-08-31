Swiatek sofre, mas vence Kalinskaya e avança às oitavas do US Open

Iga comemora ponto e vaga nas oitavas. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu a russa Anna Kalinskaya (29ª) neste sábado (30) e se classificou para as oitavas de final do US Open.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em uma hora e 56 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A polonesa de 24 anos conseguiu uma virada praticamente impossível na primeira parcial, depois que Kalinskaya abriu 5-1 e sacou três vezes para fechar.

— Naquele momento eu pensei que não tinha nada a perder e fui com tudo, porque o que mais eu poderia fazer?. Eu sabia que não estava jogando tão mal, mas tinha que fazer o simples. As bolas começaram a entrar e ela ficou mais nervosa — explicou Swiatek após a partida.

O início do jogo foi desastroso para Swiatek, que entrou em uma espiral de erros e duplas faltas que deram a ampla vantagem a Kalinskaya.

Mas em sua primeira oportunidade de sacar para fechar, a russa, que perdeu as quatro finais que já disputou na carreira, desperdiçou quatro set points, dois deles com duplas faltas.

Depois de ficar contra as cortas, Swiatek saiu ilesa e aproveitou o curto-circuito da adversária para devolver as quebras que sofreu e empatar em 5-5.

Kalinskaya não se entregou e quebrou mais uma vez o serviço da polonesa, que novamente reagiu e finalmente conseguiu a virada no tie break.

No segundo set, a russa de 26 anos voltou a ceder uma quebra decisiva cometendo duplas faltas e Swiatek acabou selando a vitória com um 6-4. No túnel a caminho do vestiário, Kalinskaya não segurou a frustração e foi às lágrimas por conta da derrota.

Na próxima fase, Iga Swiatek terá outra adversária russa, Ekaterina Alexandrova (12ª), chegou às oitavas de final sem perder um único set. Neste sábado, ela fez fáceis 6/0 e 6/1 sobre a alemã Laura Siegemund.