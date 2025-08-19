Swiatek amplia freguesia sobre Paolini e ganha Cincinatti Open em jogo maluco com 10 quebras

A polonesa Iga Swiatek voltou a ganhar um torneio WTA 1000 após 15 meses, nesta segunda-feira, ao conquistar o Cincinnati Open, com vitória difícil sobre a italiana Jamine Paolini, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, após 1h50 de jogo.

Com o resultado, Swiatek assume o segundo lugar no ranking mundial, superando a americana Coco Gauff. O primeiro lugar segue com bielorussa Aryna Sabalenka. Foi o 11º título de WTA da polonesa e o 24º na carreira.

O primeiro set mostrou oscilações no desempenho das tenistas. Paolini começou melhor e aproveitou a instabilidade de Swiatek para conseguir uma quebra de serviço e abrir 3/0.

Mas a polonesa reagiu e não deu chances para a adversária nos cinco games seguidos. Devolveu a quebra e passou a liderar o placar.

Paolini fez o quarto ponto e lutou muito no décimo game para conseguir nova igualdade em 5/5. Mas Swiatek mostrou mais intensidade para manter, quebrar o saque e fechar a primeira parcial em 57 minutos: 7/5. Foram seis saques quebrados no primeiro set.

O segundo set também foi marcado por quebras de saques. Cada uma quebrou uma vez logo nos dois primeiros games. Uma nova quebra foi registrada no quinto game a favor de Swiatek. Paolini devolveu mais uma vez a quebra: 3/3.