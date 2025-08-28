STJ marca data para julgar recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, sobre esquema de manipulação de apostas

A denúncia contra Bruno Henrique diz respeito a episódio ocorrido em 2023. FRANCK FIFE / AFP

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá julgar, na terça-feira (2), um novo recurso do atacante do Flamengo Bruno Henrique, investigado por participação em esquema de manipulação de apostas.

O recurso diz respeito a um pedido de habeas corpus, negado pelo ministro Joel Ilan Paciornik há um mês e agora vai para apreciação da corte.

A defesa do atleta argumenta que a Justiça do Distrito Federal, onde ele está sendo processado criminalmente, não seria competente para julgar o caso, que deveria ter sido levado à Justiça Federal. Por isso, todos os atos praticados até agora deveriam ser anulados.

Em julho, a Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público (MPDFT) contra Bruno Henrique e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, tornando-os réus por fraude esportiva.

A denúncia trata de um episódio ocorrido em 2023, em partida contra o Santos, em que Bruno Henrique supostamente tomou um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores.

Entenda a Acusação

As investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (GAECO), indicam que Bruno Henrique teria agido intencionalmente para receber um cartão durante uma partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Essa ação teria beneficiado seu irmão e outros apostadores que previram a advertência do jogador.

O atacante recebeu dois cartões no jogo: um por agressão no fim da partida e um vermelho por ofender o árbitro após o apito final.