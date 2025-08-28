STF forma maioria contra pedido de liberdade de Robinho

Robinho foi condenado em 2017. Ivan Storti / Santos/Divulgação

Preso por estupro, o ex-jogador Robinho seguirá detido na penitenciária de Tremembé. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-santista.

O placar do julgamento está em seis votos contra um. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes votou pela liberação de Robinho.

Em novembro de 2024, o STF rejeitou pedidos de liberdade do ex-atacante da Seleção Brasileira por 9 votos a 2, decisão que foi questionada pela defesa. A votação ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizar Robinho a cumprir a pena de nove anos no Brasil.

Ele foi julgado e condenado na Itália por pelo crime de estupro contra uma albanesa ocorrido em um boate em Milão. O caso aconteceu em 2013, quando ele jogava pelo Milan. A decisão da Justiça italiana tomada em em 2017.

Relembre o caso

Robinho foi preso em março de 2024 pelo crime de estupro coletivo, cometido em 2013, na Itália. O caso aconteceu em uma casa noturna italiana, e outros cinco amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Um deles, Roberto Falco, também está preso. Outros quatro não foram julgados.

O ex-atacante está preso em Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo, e cumpre pena de nove anos de prisão.