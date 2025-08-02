Sport esbarra nas próprias limitações, empata com Bahia e segue má fase no Brasileirão

O Sport segue vivendo um pesadelo na Série A do Campeonato Brasileiro. Na abertura da 18ª rodada, neste sábado, o clube pernambucano voltou a tropeçar, desta vez em casa, ao empatar por 0 a 0 com o Bahia, na Ilha do Retiro, no Recife. O resultado amplia para 16 o número de partidas sem vitória - com seis empates e dez derrotas - e consolida, até aqui, a pior campanha de um clube na era dos pontos corridos com 20 equipes.

Ainda que tenha somado um ponto diante de um adversário que figura entre os primeiros colocados da tabela, o cenário geral continua alarmante. Com apenas seis pontos conquistados, o Sport permanece isolado na lanterna e com cada vez menos margem para reação. O empate em casa representa mais uma frustração para a torcida, que viu a equipe desperdiçar chances claras na etapa final, após um primeiro tempo amplamente controlado pelo Bahia.

O time visitante, aliás, desperdiçou a chance de se consolidar no G-4. Com o resultado, permanece com 29 pontos e pode perder posições ao longo da rodada. A equipe de Rogério Ceni demonstrou superioridade no início da partida, mas esbarrou na falta de contundência ofensiva e, ao longo do jogo, foi cedendo terreno para um adversário que, mesmo limitado, mostrou mais ambição na reta final.

A primeira etapa teve amplo domínio do Bahia, que se impôs com posse de bola e boa movimentação no meio de campo. Everton Ribeiro e Jean Lucas coordenaram as principais jogadas, com destaque para a infiltração de Caio Alexandre, que apareceu como elemento surpresa e arriscou com perigo de fora da área. Wilian José e Iago também tiveram boas oportunidades, mas falharam nas finalizações.

O Sport, por sua vez, adotou uma estratégia reativa, com linhas baixas e pouca criatividade com a bola nos pés. Ainda assim, criou duas chances claras: Derik Lacerda exigiu grande defesa de Ronaldo, e Barletta, dentro da pequena área, perdeu uma oportunidade inacreditável.

Na segunda etapa, o jogo se inverteu. O Sport adiantou as linhas, passou a pressionar a saída de bola e explorou melhor os espaços. As chances apareceram, mas a ineficiência nas finalizações voltou a comprometer. A mais emblemática delas ocorreu aos 31 minutos: Matheusinho lançou na área, Léo Pereira desviou e deixou a bola limpa para Igor Cariús, que finalizou cruzado com o gol escancarado, sem ninguém para completar. A chance desperdiçada simbolizou a falta de precisão que tem acompanhado a equipe ao longo de toda a campanha.

O Bahia, acuado, teve dificuldade em retomar o controle do jogo. A única chegada relevante veio em finalização perigosa de Kayky, que exigiu boa intervenção de Gabriel. Fora isso, o time baiano mostrou pouca agressividade e não conseguiu aproveitar o desespero do adversário para buscar o resultado. Ao final do jogo, o empate sem gols soou mais frustrante para os visitantes do que propriamente para os mandantes.

Apesar do resultado abaixo das expectativas, o Sport ao menos manteve um tabu histórico: o Bahia não vence na Ilha do Retiro desde 2010, quando triunfou por 2 a 1 pela Série B. Desde então, a equipe pernambucana tem se mantido como uma pedra no sapato do rival jogando em seus domínios. No retrospecto geral, porém, o equilíbrio cede lugar à vantagem baiana: são 26 vitórias do Bahia, 20 do Sport e 16 empates.

Pelo Brasileirão, o Bahia volta a campo no sábado (dia 9), às 21h, diante do Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No domingo (dia 10), às 20h30, o Sport visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 BAHIA

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Zé Lucas (Ignacio Ramírez), Rivera, Matheusinho (Hyoran), Atencio (Pedro Augusto) e Chrystian Barletta (Léo Pereira); Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Ademir (Michel Araújo), Everton Ribeiro (Cauly), Jean Lucas e Iago (Lucho Rodríguez); Willian José (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

CARTÕES AMARELOS - Derik Lacerda (Sport) e Santiago Mingo (Bahia).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 488.780,00.

PÚBLICO - 16.080 torcedores.