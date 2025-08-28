Sorteio da Champions League hoje: horário e onde assistir ao evento

Final da Champions League será no dia 30 de maio de 2026. VALERY HACHE / AFP

Nesta quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), ocorre o sorteio dos jogos da fase de liga da Champions League 2025/2026. A TNT e o HBO Max anunciam a transmissão do evento.

Na fase de liga, cada equipe enfrentará dois times de cada um dos potes do sorteio (são quatro no total). Cada clube, desta forma, jogará oito partidas nesta etapa da Champions.

Os oito primeiros colocados ao fim da fase se classificarão de forma direta às oitavas de final. Os outros classificados serão conhecidos em confrontos de playoffs do 9º até o 24º colocado.

Sorteio da Champions League

Quando? Quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília).

Onde assistir? A TNT e o HBO Max anunciam a transmissão.

Confira os potes do sorteio

Pote 1

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Bayern de Munique (ALE)

Liverpool (ING)

Inter de Milão (ITA)

Chelsea (ING)

Borussia Dortmund (ALE)

Barcelona (ESP)

Pote 2

Arsenal (ING)

Bayer Leverkusen (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA)

Villarreal (ESP)

Juventus (ITA)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Pote 3

Tottenham (ING)

PSV Eindhoven (HOL)

Ajax (HOL)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Olympiacos (GRE)

Slavia Praga (TCH)

Olympique de Marselha (FRA)

Bodo/Glimt (NOR)

Pote 4

Monaco (FRA)

Qarabag (AZE)

Galatasaray (TUR)

Union Saint-Galloise (BEL)

Pafos (CHP)

Kairat (CAZ)

Athletic Bilbao (ESP)

Newcastle (ING)

Copenhague (DIN)

Champions League 2025/2026

A principal competição do futebol europeu está pronta para começar no dia 16 de setembro. A final será em 30 de maio de 2026, no Puskas Stadium, em Budapeste, na Hungria.

Calendário da competição