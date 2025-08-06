Son Heung-min chega a Los Angeles em uma das maiores contratações da MLS

Son e a camisa de seu novo clube. FREDERIC J. BROWN / AFP

Em uma das negociações mais impactantes da MLS nos últimos anos, o Los Angeles FC anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação do astro sul-coreano Son Heung-min, que estava no Tottenham.

Son, de 33 anos, se comprometeu com a franquia de Los Angeles até o final da temporada de 2027, com opção de extensão do contrato até 2029, de acordo com um comunicado.

O Los Angeles FC (LAFC) não divulgou o valor que pagará pelo ex-capitão do Tottenham, mas pode atingir uma cifra recorde na MLS.

De acordo com a mídia americana, a transferência deve girar em torno de US$ 26 milhões (cerca de R$ 142 milhões), superando o recorde anterior de US$ 22 milhões (aproximadamente R$ 120 milhões) que o Atlanta United pagou pelo atacante marfinense Emmanuel Latte Lath no início deste ano.

— Estou incrivelmente orgulhoso de me juntar ao LAFC, um clube com grandes ambições em uma das cidades esportivas mais icônicas do mundo. Los Angeles tem uma rica história de campeões e estou aqui para ajudar a escrever o próximo capítulo — disse Son no comunicado.

O clube também comemorou a contratação do jogador de 33 anos.

— Sonny é um ícone global e um dos jogadores mais dinâmicos e talentosos do futebol mundial. Estamos orgulhosos por ele ter escolhido Los Angeles para o próximo capítulo de sua extraordinária carreira — disse John Thorrington, copresidente e gerente geral do LAFC.

A operação foi concretizada um dia após a chegada a Los Angeles de Son, que compareceu ao estádio do LAFC na noite de terça-feira para assistir à vitória por 2 a 1 sobre o Tigres, do México, pela Leagues Cup.

O time californiano convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta quarta-feira, onde deve apresentar o astro sul-coreano.

Novo ícone da MLS

Son no estádio do Los Angeles FC. KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Autor de 173 gols em 454 jogos com a camisa do 'Spurs', Son vai se tornar uma das figuras mais renomadas da MLS, cuja atração absoluta continua sendo o astro argentino Lionel Messi.

A liga norte-americana também recebeu o argentino Rodrigo De Paul em julho, que se juntou ao Inter Miami de Messi, e nesta quarta-feira o Vancouver Whitecaps anunciou a contratação do veterano meia alemão Thomas Müller.

O esforço financeiro do LAFC para contratar Son confirma sua ambição de permanecer como um dos times de ponta da MLS, após conquistar seu primeiro título em 2022 e chegar à final um ano depois.

A jovem franquia de Los Angeles, cujos acionistas incluem a lenda do basquete Earvin 'Magic' Johnson e o ator Will Ferrell, teve jogadores como o mexicano Carlos Vela, o galês Gareth Bale e o italiano Giorgio Chiellini se juntando ao seu elenco nos últimos anos.

Última grande aposta não deu certo

O atacante Olivier Giroud, campeão do Mundo com a França em 2018, foi para o Lille em julho, após um ano em que não conseguiu sequer uma vaga na equipe titular da Califórnia.

Outro francês, Hugo Lloris, está firmemente estabelecido no gol do LAFC e ajudará Son a se adaptar rapidamente. Ele jogou com ele por oito temporadas no Tottenham e foi finalista da Liga dos Campeões da Europa de 2019.

O atacante asiático, que disputou três mundiais (2014, 2018 e 2022), fará dupla com o gabonês Denis Bouanga no ataque do LAFC, que tenta virar a página do desempenho decepcionante na recente Copa do Mundo de Clubes, onde foi eliminado na primeira fase.

Na MLS, o time ocupa a sexta posição na Conferência Oeste após 22 rodadas disputadas.

Impacto comercial

Torcedores na recepção para Son. KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Além do reforço no plano esportivo, a chegada de Son também pode representar um enorme impulso comercial para o time californiano.

Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, abriga a maior comunidade sul-coreana fora do país, com mais de 300 mil pessoas, segundo o Pew Research Center.

Na terça-feira, um grupo de fãs entusiasmados se reuniu no aeroporto de Los Angeles para receber seu ídolo.

— Son é imensamente importante para mim. Eu costumava acordar às 5 ou 6 da manhã para vê-lo jogar na Inglaterra— disse à AFP Jun Kwon, um torcedor de 19 anos.

— Ele vai mudar as coisas aqui. Meu pai e eu, que não tínhamos nenhum interesse na MLS, já estamos conquistados — disse o torcedor, vestindo uma camisa dourada e preta do LAFC comprada naquela manhã e com o nome do jogador estampado.

Um dos maiores jogadores da história do Tottenham, Son encerrou uma década em Londres, que com seu tão aguardado primeiro título vestindo a camisa do Spurs em maio, a Liga Europa, ao derrotar o Manchester United na final.

O atacante, que herdou a braçadeira de capitão em 2023 após a saída do atacante inglês Harry Kane para o Bayern de Munique, vinha perdendo destaque no Tottenham desde a temporada passada, chegando inclusive a iniciar algumas partidas como reserva.