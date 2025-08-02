Esportes

Despedida de ídolo
Notícia

Son anuncia que deixará o Tottenham após dez anos no clube; veja vídeo

Capitão sul-coreano marcou 173 gols pelos Spurs e conquistou a Liga Europa em 2025

AFP

Zero Hora

OneFootball

