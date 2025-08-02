Son anuncia que deixará o Tottenham após dez anos no clube; veja vídeo

Son estava no Tottenham desde 2015. Ben STANSALL / AFP

O atacante Son Heung-min anunciou neste sábado (3) que deixará o Tottenham na atual janela de transferências.

Capitão e principal referência do clube inglês nos últimos anos, o sul-coreano encerra uma passagem de dez temporadas em Londres.

Aos 33 anos, Son comunicou a decisão durante uma entrevista coletiva em Seul, onde os Spurs realizam excursão de pré-temporada. O jogador não revelou o próximo destino, mas admitiu que o ciclo chegou ao fim.

— Antes de começar a entrevista coletiva, quero dizer que decidi deixar o clube nesta janela. Respeitosamente, o clube está me ajudando nesta decisão — afirmou o atacante.

Ídolo dos Spurs

Son chegou ao Tottenham em agosto de 2015, contratado junto ao Bayer Leverkusen. Foram mais de 450 partidas e 173 gols marcados pelo clube.

O principal título veio em maio deste ano, com a conquista da Liga Europa, primeiro troféu internacional do Tottenham em 41 anos.

Apesar da conquista coletiva, o atacante enfrentou uma temporada marcada por lesões e admitiu desempenho abaixo do esperado.

Emocionado, Son explicou os motivos para a saída.

— Foi a decisão mais difícil da minha carreira. Tenho lembranças incríveis. Preciso de novos ares para continuar crescendo. Dez anos é muito tempo. Cheguei ao norte de Londres como um menino, com 23 anos. Saio como um homem maduro, muito orgulhoso. — relatou o capitão.

Novo técnico comenta saída

Thomas Frank, treinador dinamarquês contratado para substituir Ange Postecoglou, acompanhou o anúncio e elogiou o atacante.