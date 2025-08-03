Sky Brown é a campeã do skate park do Pro Tour STU na Suécia

Líder das eliminatórias e dona da melhor nota nas semifinais, a britânica Sky Brown confirmou o desempenho e conquistou o título da segunda etapa do Pro Tour STU, neste domingo (3), em Varberg, na Suécia.
No Freden Skatepark, a atleta, que tem dois bronzes olímpicos no currículo, travou uma disputa acirrada com a japonesa Mizuho Hasegawa, vice-campeã mundial em 2024, para conquistar a vitória.
Hasegawa liderou as duas primeiras voltas, com notas 86.52 e 88.77, contra 86,42 e 87,30 de Brown, que assumiu a ponta com 88.80 na terceira das cinco voltas da bateria final.
Sem ser superada nas duas rodadas anteriores, a britânica de 17 anos comemorou a vitória.
O terceiro lugar ficou com a espanhola Naia Laso, com 86.95 na quarta apresentação.
As demais posições da final ficaram com a japonesa Yurin Fujii, quarta colocada com 85.82, e com as brasileiras Dora Varella e Isadora Pacheco, quinta e sexta, com 83.10 e 50.00, respectivamente.