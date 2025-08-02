Atleta gaúcho lidera e Brasil terá cinco skatistas na final do street do Pro Tour STU da Suécia

Xuxu foi o único com uma nota acima dos 80 pontos. Julio Detefon / Divulgação/STU

Os skatistas do Brasil dominaram neste sábado (2) as semifinais do street masculino da primeira edição de um STU no exterior e conquistaram cinco das seis vagas para a final. O melhor desempenho foi registrado pelo gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, único a avançar com uma nota acima dos 80 pontos na pista do Freden Skatepark, em Varberg, na Suécia. Xuxu conseguiu 83,27.

— Faz um bom tempo que eu não chego à uma final de um evento internacional como esse. É muito importante para mim e estou muito feliz. E me surpreendo cada vez mais por estar aumentando meu nível de manobras— afirmou o atleta de 24 anos.

— Estou me sentindo confortável dentro da pista para mostrar o meu diferencial, que são as manobras de switch que ninguém usa normalmente nas competições. Foco agora é buscar subir nesse pódio e levar esse troféu para o Brasil, para minha famíli a—completou o gaúcho, que ainda fez questão de citar o bairro IAPI, em Porto Alegre, onde ele iniciou na modalidade.

Os demais brasileiros na disputa pelo título neste domingo (3), às 12h10 (de Brasília), são o também gaúcho Carlos Ribeiro e os paulistas Wallace Gabriel, Gabryel Aguilar e Ivan Monteiro. O intruso na disputa por medalhas será o peruano Angelo Caro. O pernambucano Marcelo Batista foi o único skatista do País a disputar as semifinais e ficar fora da decisão.

Campeão brasileiro de street, Ivan Monteiro classificou esta primeira etapa desta nova liga mundial de "momento incrível".

— É o primeiro STU internacional e um passo muito grande para o skate e a comunidade brasileira. O STU vem organizando alguns dos melhores e maiores eventos do mundo há muito tempo. E é um tour profissional atrás do outro — completou Monteiro, que disse que Xuxu é um "irmão e uma inspiração" para ele.

Três brasileiras na final feminina

Daniela Terol comemora atuação na semifinal. Julio Detefon / Divulgação/STU

A espanhola Daniela Terol conseguiu, com sobras, a maior nota deste sábado nas semifinais femininas do street. Ela conseguiu 78,00, bem acima da brasileira Isabelly Ávila, que tinha a nota mais alta, com 62,62.

— Gosto muito desse formato do STU, em que temos direito a três voltas e a uma bomb trick ao final de cada uma delas, uma manobra extra com a qual aumentamos a nossa nota —afirmou a espanhola, que na primeira fase, na sexta-feira, conseguiu uma nota ainda melhor (81,94), sendo a única a superar os 80 pontos.

— Muito feliz de ter andado muito bem ontem e hoje, mas vamos ver como será a final —completou Terol.

Vice-campeã da primeira etapa do Pro Tour STU, em Porto Alegre, onde foi superada por Rayssa Leal, que não compete na Suécia, Daniela Terol terá como adversária as brasileiras Ávila, Maria Almeida e Gabi Mazetto, além da holandesa Keet Oldenbeuving e da sueca Lucie Schoonheere. A final feminina será às 11h05 (de Brasília) deste domingo.

Confira os resultados das semifinais:

Masculino:

Bateria 1:

1º – Carlos Ribeiro (BRA) – 74,42

2º – Wallace Gabriel (BRA) – 65,68

3º – Marcelo Batista (BRA) – 57,39

4º – Danny Leon (ESP) – 56,70

Bateria 2:

1º – Gabryel Aguilar (BRA) – 75,29

2º – Angelo Caro (PER) – 73,90

3º – Richard Tury (SLO) – 65,57

4º – Ivan Federico (ITA) – 48,72

Bateria 3:

1º – João Lucas Alves (BRA) – 83,27

2º – Ivan Monteiro (BRA) – 73,82

3º – Dominick Walker (EUA) – 72,52

4º – Koffe Kroon (SUE) – 70,64

*Os dois primeiros de cada bateria se classificaram para a final.

Feminino:

Bateria 1:

1ª – Isabelly Ávila (BRA) – 62,65

2ª – Maria Almeida (BRA) – 57,62

3ª – Laura Zackova (CZE) – 40,80

4ª – Giovana Dias (BRA) – 38,53

Bateria 2:

1ª – Lucie Schoonheere (SUE) – 55,05

2ª – Gabi Mazetto (BRA) – 54,39

3ª – Svea Paus (SUE) – 49,28

4ª – Aldana Bertran (ARG) – 33,99

Bateria 3:

1ª – Daniela Terol (ESP) – 78,00

2ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 60,18

3ª – Candy Jacobs (HOL) – 58,38

4ª – Liv Broder (SUI) – 32,71