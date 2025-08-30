Gaúchos vencem nas duplas do US Open

Orlandinho (D) e Olivetti vão enfrentar alemão e holandês. Rhea Nall / Divulgação/USTA

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão classificados para a segunda rodada de duplas masculinas do US Open.

Neste sábado (30), em sua primeira participação no torneio, Orlando Luz e o francês Albano Olivetti venceram o experiente francês Adrian Mannarino e o finlandês Emil Ruusuvuori por 2 a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, Luz e Olivetti vão enfrentar o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que surpreenderam ao vencerem os cabeças de chave 3, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten, por 6/7 (5/7), 7/6 (11/9) e 7/5.

— Foi uma estreia muito difícil, são dois jogadores de altíssimo nível bem difíceis de jogar. Mannarino com baita ritmo das simples, está nas oitavas, tava difícil devolver o saque dele, Ruusuvuori sacando bem, Mannarino com muito efeito. Canhoto e destro, mas feliz que demos um jeito, demos a volta por cima. Foi no detalhe a quebra no segundo set onde o jogo veio pro nosso lado e no terceiro set por muita competência nossa no primeiro game onde tivemos a quebra. Nossa atitude fez eles baixarem o nível e ficou mais fácil para finalizar o jogo — destacou o tenista de Carazinho, que é o atual número 64 do mundo.

A partida de segunda rodada de Luz e Olivetti já acontecerá neste domingo (31) por volta das 15h (de Brasília), no terceiro jogo da quadra 11.

Matos e Melo vencem rivais experientes

Matos (E) e Melo (D) vão encarar cabeças de chave. Rhea Nall / Divulgação/USTA

Já Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo derrotaram o croata Ivan Dodig e o britânico Jamie Murray, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h15 de partida.

—Era um jogo difícil no papel, são dois grandes jogadores, mas a gente criou muitas oportunidades por méritos próprios , encaixamos muito bem, eu estava devolvendo muito bem hoje e o Marcelo como sempre muito bem na rede . Esse número de oportunidades que a gente criou fez a diferença — disse Matos, que é natural de Porto Alegre.

Os rivais da segunda rodada serão os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, cabeças de chave 15, que venceram o sueco Andre Goransson e o holandês Sem Verbeek por duplo 6/3. A partida acontecerá na segunda-feira (1º).



