Sinner passa mal e desiste da final do Masters 1000 de Cincinnati; Alcaraz é campeão pela primeira vez

Alcaraz venceu o sexto título na temporada. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Carlos Alcaraz venceu pela primeira vez o Masters 1000 de Cincinnati. Mas a maneira não foi a ideal. Com apenas 22 minutos jogados, Jannik Sinner, primeiro colocado do ranking, desistiu da partida, alegando estar se sentindo mal.

E o italiano realmente não estava normal. Ele cometeu muitos erros e estava perdendo o primeiro set por 5 a 0. Além disso, Alcaraz estava em um ritmo superior.

O espanhol, que foi vice-campeão em 2023 do torneio de Cincinnati, ergueu pela primeira vez a taça, sendo a sexta na temporada. O título diminui a diferença entre os dois no ranking da ATP.

Alcaraz conquistou 650 pontos, enquanto Sinner perdeu 550. O italiano tem 11.830 contra 9.590. No confronto direto, o espanhol tem vantagem de 9 a 5.

Esta foi a quarta decisão entre os dois em 2025, com três vitórias de Alcaraz — Masters 1000 de Roma e Cinicinnati, e Roland Garros. Sinner saiu vitorioso em Wimbledon.

Sinner afirmou ter se sentindo mal ainda na noite de domingo (17), véspera da decisão. E "pediu desculpas" aos fãs por não conseguir performar na quadra central durante a partida.

Os dois agora se preparam para o US Open, último Grand Slam da temporada, que começa no domingo (24), em Nova York.