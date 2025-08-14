Sinner é o primeiro semifinalista em Cincinnati

Sinner espera definição do próximo adversário. Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O italiano Jannik Sinner é o primeiro semifinalista do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (14), ele derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h12min de jogo e segue na busca pelo bicampeonato.

Campeão na temporada passada, o número 1 do mundo agora espera a definição do confronto entre o qualifier francês Térence Atmane, que eliminou o brasileiro João Fonseca na segunda rodada, e o dinamarquês Holger Rune, sétimo favorito.

Sinner não encontrou nenhuma dificuldade diante de Aliassiame e aplicou um "pneu" (6/0) no set inicial. Na segunda parcial, o canadense chegou a ter 2-0 com uma quebra, mas voltou a perder seis games seguidos e o jogo.