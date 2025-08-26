Esportes

Tênis

Sinner confirma favoritismo e arrasa rival na estreia do US Open; Musetti também avança

O tenista, que já conquistou Wimbledon e o Australian Open nesta temporada, busca não apenas defender a coroa em Nova York, mas também manter-se firme na liderança do circuito

Estadão Conteúdo

