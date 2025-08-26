Sinner atropela na estreia e avança à 2ª rodada do US Open

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, atropelou o tcheco Vit Kopriva (N.89) nesta terça-feira (26) e se classificou sem sustos para a segunda rodada do US Open.

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-1 e 6-2, em uma hora e 39 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

Em uma tarde de sol em Nova York, o italiano de 24 anos mostrou que está recuperado do mal-estar que o obrigou a abandonar a final do Masters 1000 de Cincinnati, há oito dias, contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Atual campeão do US Open, Sinner conseguiu quebrar sete vezes o serviço de Kopriva, que foi presa fácil para o número 1 do mundo.

Na segunda rodada, Jannik Sinner vai enfrentar o australiano Alexei Popyrin (N.36), que eliminou o finlandês Emil Ruusuvuori (N.752) também em três sets, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7/3).