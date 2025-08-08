Sensação do Brasileirão, Mirassol lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira para sua estreia no Maracanã; veja fotos

Reinaldo foi o modelo da nova camisa. Pedro Zacchi / Mirassol/Divulgação

O Mirassol apresentou uma novidade para o primeiro jogo de sua história no Maracanã. Para o duelo contra o Flamengo, o time paulista lançou uma camisa comemorativa, inspirada na Seleção Brasileira de 1970, que foi tricampeã mundial.

Os modelos já estão à venda de forma online, por R$ 329. A comercialização nas lojas físicas se inicia neste sábado (9), em São Paulo.

O Mirassol atuará no Maracanã neste sábado (9), às 18h30min, contra o Flamengo. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o clube paulista é quinto colocado, com 28 pontos.

