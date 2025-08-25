Sensação após título no Canadá, Mboko cai na estreia no US Open

A canadense Victoria Mboko, uma das grandes revelações do ano no tênis feminino, não passou da primeira rodada do US Open, ao ser derrotada pela tcheca Barbora Krejcikova nesta segunda-feira (25).

A experiente Krejcikova (29 anos), vencedora de dois Grand Slams, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos.

Mboko, que vai completar 19 anos na terça-feira, chegou a Nova York sob grande expectativa, depois de vencer de forma assombrosa o WTA 1000 do Canadá, em Montreal, no início do mês.

A jovem conseguiu o primeiro título da carreira jogando em casa depois de uma campanha na qual eliminou quatro campeãs de Grand Slam, entre elas a americana Coco Gauff e a japonesa Naomi Osaka.

Com essa vitória, que a levou da 85ª para a 23ª posição no ranking da WTA, a estreia de Mboko foi programada para a quadra Louis Armostrong, a segunda maior de Flushing Meadows.

Mas a qualidade do tênis de Krejcikova, atual número 62 do mundo, acabou prevalecendo sobre a promessa canadense.

Mboko, que jogou com o pulso enfaixado devido a uma lesão que sofreu no WTA 1000 do Canadá, cometeu dez duplas faltas e foi praticamente inofensiva com seu serviço, com aproveitamento muito baixo no primeiro (64%) e no segundo saque (28%).

Na devolução, ela não confirmou nenhum dos dois break points que teve na partida.

Sem a confiança que mostrou no Canadá, Mboko não foi páreo para Krejcikova, que construiu sua vitória com quebras nos inícios de cada set.

"Eu a vi em Montreal. O que ela conseguiu foi enorme. Jogou muito bem", Krejcikova, que já foi número 2 do mundo. "Fiquei realmente feliz quando ela ganhou, porque foi uma grande vitória".