Semifinais da Divisão de Acesso: quais times brigam por uma vaga no Gauchão e onde assistir aos jogos

As semifinais da Divisão de Acesso começam a ser decididas neste domingo (10). Veranópolis e Novo Hamburgo serão as cidades a receber os jogos de ida, enquanto São Leopoldo e Santa Maria terão de sediar as partidas de volta.
De um lado, Novo Hamburgo e Aimoré vão medir forças no Clássico do Vale. Do outro, Inter-SM e Veranópolis reeditam as quartas de final da Divisão do Acesso de 2024 em um jogo de duas equipes que se acostumaram com a competição.
Novo Hamburgo x Aimoré
Dono da melhor campanha da primeira fase, com apenas uma derrota, o Aimoré é o principal candidato ao acesso. Entretanto, do outro lado terá o principal rival, o Novo Hamburgo, que terminou na quarta colocação geral e vem de boa sequência de resultados.
Nas quartas, o Indío Capilé despachou o Lajeadense com duas vitórias. Enquanto isso, o Anilado eliminou o estreante Gramadense com um empate sem gols e uma goleada em casa.
A partida de ida do Clássico do Vale será disputada no Estádio do Vale. Já o jogo de volta, no Estádio Cristo Rei.
Data dos jogos
Domingo (10)
- 19h30min - Novo Hamburgo x Aimoré
Domingo (17)
- 15h - Aimoré x Novo Hamburgo
Onde assistir
A partida de ida terá transmissão no Youtube do Canal Eduardo Pires e da Aimoré TV.
Inter-SM x Veranópolis
Após ser eliminado nas semifinais em 2024, o Inter-SM voltou ao confronto decisivo por uma vaga no Gauchão. Com a segunda melhor campanha da primeira fase, o clube tem apenas uma derrota e está invicto dentro de casa.
Do outro lado, o Veranópolis quer retornar à elite do futebol gaúcho após seis anos. Apesar da turbulência antes da Divisão de Acesso começar, com ameaça de não disputar o campeonato, o clube fez uma campanha regular na fase inicial e garantiu a sexta melhor campanha.
Nas quartas, o Alvirrubro despachou o Bagé com um empate e uma vitória em casa. Já o Pentacolor decidiu a vaga fora de casa e eliminou o Passo Fundo nas penalidades. A ida das semifinais ocorrerá no Estádio Antônio David Farina, e a volta será disputada no Estádio Presidente Vargas.
Data dos jogos
Domingo (10)
- 15h - Veranópolis x Inter-SM
Domingo (17)
- 15h - Inter-SM x Veranópolis
Onde assistir
A partida de ida terá transmissão no Youtube do canal do Veranópolis.