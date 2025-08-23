Semenyo cobra rigor após sofrer insultos racistas em Liverpool: "Pessoas escapam impunes"

Semenyo nasceu em Londres e tem ascdência ganesa. Justin Tallis / AFP

Vítima de insultos racistas na derrota do Bournemouth para o Liverpool, no jogo de abertura da Premier League, no estádio Anfield, Antoine Semenyo afirmou que as medidas adotadas atualmente são ineficazes e cobrou as autoridades por punições mais severas em casos de racismo no futebol.

— Sinto que a punição não é suficiente quando coisas assim acontecem. As pessoas escapam impunes. Pode ser prisão, pode ser banido dos estádios para sempre, pode ser qualquer coisa parecida, mas sinto que precisa haver algo mais — afirmou o atacante em entrevista à emissora britânica ITV News.

Nascido em Londres, o jogador de ascendência ganesa foi ofendido no primeiro tempo da partida em Liverpool, quando se preparava para cobrar um lateral, e apontou o responsável ao árbitro Anthony Taylor, que interrompeu o jogo, seguindo o protocolo da Premier League. Um suspeito de 47 anos foi detido pela polícia no dia seguinte.

— Foi muito doloroso ouvir aquilo. Hoje em dia, isso simplesmente não faz sentido e queremos saber por que continua acontecendo— disse o jogador de 25 anos, que anotou os dois gols do Bournemouth na derrota por 4 a 2 e, depois da partida, observou que também havia sofrido ofensa racial nas redes sociais.

— Voltei para o ônibus e estava apenas lendo minhas mensagens, queria responder à família e aos amigos, e então apareceu na tela do Instagram. Alguém sentiu a necessidade de entrar na internet e fazer isso, o que me deixou com raiva. Por que alguém faria isso? — questionou.