Sem descanso, Swiatek estreia com vitória nas duplas mistas do US Open

Horas depois de ter sido campeã do WTA 1000 de Cincinnati, a tenista polonesa estreou com vitória nesta terça-feira (19) no renovado torneio de duplas mistas do US Open.

Após viajar à noite em um voo particular até Nova York, Swiatek, jogando ao lado do norueguês Casper Ruud, venceu os americanos Madison Keys e Frances Tiafoe por 2 sets a 0, com parciais de 4-1 e 4-2, sob um sol escaldante na quadra principal de Flushing Meadows.

A estrela polonesa ainda não teve tempo de comemorar o primeiro título em Cincinnati, vencendo uma intensa final de quase duas horas contra a italiana Jasmine Paolini. "Sinceramente, os últimos dois dias pareceram que foram um só, mas estou muito feliz de estar aqui", admitiu Swiatek, que só conseguiu fazer um treino com Ruud.

"Estou feliz de formar dupla com a Iga", disse o norueguês. "Ela está numa série de vitórias nos últimos dias então eu embarquei junto. Vamos ver se conseguimos vencer mais alguns jogos".

Swiatek, campeã do US Open em 2022, e Ruud, vice-campeão no mesmo ano, tiveram um breve descanso antes de voltarem a entrar em quadra para enfrentar a americana Caty McNally e o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final.

McNally e Musetti haviam derrotado mais cedo a japonesa Naomi Osaka e o francês Gaël Monfils por 5-3 e 4-2.

Swiatek e Ruud venceram novamente, com parciais de 4-1 e 4-2, e se classificaram para a semifinal.

Em outro dos primeiros jogos, a lendária Venus Williams e o também americano Reilly Opelka foram eliminados pela tcheca Karolina Muchova e o russo Andrey Rublev por 4-2 e 5-4 (7/4).

O espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Masters 1000 de Cincinnati, competirá ao lado da britânica Emma Raducani, formando uma das duplas que mais gerou expectativas.

Alcaraz e Raducani, que também já foram campeões do US Open, terão como primeiros adversários o britânico Jack Draper e a americana Jessica Pegula.

Por outro lado, a dupla formada pelo italiano Jannik Sinner e a tcheca Katerina Siniakova desistiu de participar do torneio depois que o número 1 do tênis masculino teve que abandonar a final de Cincinnati devido a um mal-estar no primeiro set.

Para aumentar o interesse sobre as duplas mistas, a organização do US Open mudou o calendário da competição para este ano, com jogos nesta terça e na quarta-feira, e uma premiação robusta para os vencedores: US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

O torneio utiliza um sistema de pontuação modificado, com sets que vão até quatro games e um tie break de dez pontos no lugar da terceira parcial.