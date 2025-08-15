Seleções brasileiras sub-23 de basquete conquistam duas vitórias no Globl Jam

O basquete brasileiro conquistou duas vitórias no Globl Jam, torneio internacional sub-23, organizado pela Federação Canadense de Basquete, a competição é realizada em Toronto.

A seleção masculina venceu o Japão por 78 a 52 e é a líder isolada, com duas vitórias. Já a equipe feminina superou Porto Rico, por 78 a 49, e está em terceiro lugar.

Meninos vencem a segunda

Em busca de seu segundo título no torneio, o Brasil não tomou conhecimento do Japão e se impôs com 26 pontos de vantagem.

Gabriel Landeira foi o destaque com 17 pontos. João Gluck com 15 e Pedro Pastre com 13 também tiveram atuações decisivas.

No outro jogo, o Canadá se recuperou da derrota para o Brasil e fez 65 a 62 na Universidade de Georgetown (EUA).

A seleção voltará à quadra no sábado (16), às 15h (de Brasília) para enfrentar a equipe universitária estadunidense.

Recuperação no feminino

Seleção feminina venceu Porto Rico. Canada Basketball / Divulgação

Após ser derrotada por larga diferença pelo Canadá, a seleção feminina não deu chances para Porto Rico e ficou próxima dos 30 pontos de frente.

Os destaques do jogo foram Heloísa Carrera com 16 pontos, e Bella Nascimento com 14.

Na outra partida da rodada, a seleção canadense foi derrotada pela Universidade do Texas (EUA), que fez 70 a 61 e manteve os 100% de aproveitamento.